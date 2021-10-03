Кто из липчан останется без холодной воды 3 и 4 октября

В Липецке продолжаются плановые работы на сетях. Из-за чего 3 октября с 10 часов утра до восьми вечера без холодной воды останутся жители:

- частный сектор: ул. Индустриальная, ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул. Садовая, ул. Сенная, пер. Рядовой, ул. Речная, ул. Буденного - ул. Баумана, 262а/1, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286 ул. Баженова, 35, 37, 39, 41, 43, 45 ул. Баумана, 285 стр.1, 299 стр.1, 299а.

4 октября под ограничения попадут следующие потребители:

- ул. Третьякова, пер. Полтавский.

- ул. Дружбы, 32, 32а, частный сектор: ул. Дружбы, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

- частный сектор: ул. Шахтерская, ул. Задорожная, ул. Одоевского, ул. Рыбалко, ул. Харьковская, ул. Винницкая, ул. Садовая, ул. Подсобное хозяйство, ул. Муравьева

- ул. Кривенкова, 35, 37, 39, 41 ул. Минская, 2а.

Подвоз воды организуют по заявкам населения.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.