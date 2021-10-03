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Происшествия3 октября 2021 12:27

Липчанин попал под уголовное дело за ловлю 66 раков

Ущерб, причиненный запасам водных биоресурсов области, составил 7590 рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего липчанина. Его подозревают в незаконной ловле (п. «г» части 1 статьи 256 УК РФ). Днем 23 июля мужчина находился на территории заказника и выловил из реки Воронеж 66 раков. Общий ущерб, причиненный запасам водных биоресурсов Липецкой области, составил 7590 рублей.

Липчанина задержали на месте преступления сотрудники рыбнадзора. Они патрулировали охраняемую территорию. Незаконный улов они изъяли.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы до двух лет.