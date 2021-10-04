В Липецке объявили первых участников фестиваля Fox Rock Fest 2022

Fox Rock Fest снова пройдет в Липецке в 2022 году Фото: Кирилл Мишин

Этим летом в Липецке прошел один из немногих музыкальных фестивалей страны Fox Rock Fest. На сцену вышли Little Big, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», «Френдзона», ЛСП, Wildways, «Пошлая молли» и более десятка других исполнителей. Накануне организаторы объявили первых участников Fox Rock Fest 2022, а также начали продажу билетов.

Фестиваль в следующем году пройдет не два, а сразу три дня: с 24 по 26 июня на Зеленом острове. Посетителям обещают 3 музыкальных сцены и более 50 артистов, вполне возможно, что в наш город приедут знаменитости мирового масштаба.

Первой пятеркой артистов, которых объявили в качестве участников фестиваля, стали группы, выступавшие на Fox Rock Fest этим летом. В следующем году на остров вернутся: The Hatters, «кис-кис», «Дети Rave», Gone Fludd и «Френдзона».