В Лобовом столкновении ВАЗов под Липецком погибли два человека

В ДТП погибли два человека Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за трое суток, с 1 по 3 октября, на дорогах Липецкой области в семи ДТП пострадали шесть человек и трое погибли. Одна из трагических аварий произошла в Задонском районе на трассе Задонск – Донское, где столкнулись «Гранта» с 48-летним водителем и ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего мужчины. В это аварии погибли водитель «семерки» и 94-летняя пассажирка «Лады». Водитель «Гранты» в больнице. Предварительная причина ДТП – выезд на встречную.

Еще один человек погиб в Становлянском районе на трассе «Дон». Там 51-летний водитель «Дэу-Нексии» сбил 44-летнего мужчину, который шел вдоль дороги. Пешеход погиб на месте.

А в Чпалыгине 15-летний подросток на мотоцикле влетел в «ГАЗ», затем сбил 31-летнюю женщину. Пешеход попал в больницу.