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Общество4 октября 2021 13:21

У «Звездного» в Липецке начали строить каток к зиме

Лед наморозят как только позволит погода
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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На площади монтируют систему охлаждения для катка

На площади монтируют систему охлаждения для катка

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На новой площади у дворца спорта «Звездный», где осенью открыли фонтан, к зиме появится каток. Там же поставили скамейки беседки в виде планет. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты уже начали подготовку, лед смогут намораживать, когда температура опустится ниже +5 градусов.

Сейчас на площади монтируют трубы системы охлаждения, после ее заполнят раствором этиленгликоля, чтобы поддерживать нужную температуру. Благодаря этому каток продержится до весны.

Каток зальют вокруг фонтана и выставят ограждение. Его общая площадь составит 2500 квадратных метров.