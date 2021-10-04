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Происшествия4 октября 2021 15:07

Липецкие спасатели три часа искали заблудившуюся в лесу девушку

Липчанка убежала в лес от бродячих собак, потерялась и залезла на дерево
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Девушка потерялась в лесу, убегая от бродячих собак

Девушка потерялась в лесу, убегая от бродячих собак

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Поисковая операция в Липецке развернулась в минувшее воскресенье, 3 октября, в лесу у поселка Матырский. Сигнал «SOS» поступило в службу спасения «112» около 13.30. 19-летняя девушка рассказала, что по дороге на остановку наткнулась на стаю агрессивных бродячих собак. Спасаясь от псов, девушка убежала в лес и заблудилась.

В лесу липчанка забралась на дерево и начала просить о помощи, но рядом никого не было. Определить, где она находится, тоже не могла. Городские спасатели выехали на место вместе с полицией. Им пришлось прочесать несколько километров леса у Грязинской трассы. С потеряшкой созванивались, звали, сигналили. В итоге нашли, сняли с дерева и вывезли из леса.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, девушка не пострадала, только очень замерзла.