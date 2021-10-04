Бурная попойка в Липецке закончилась тяжким преступлением

Молодого парня убили во время пьянки в Липецке. Преступление произошло 2 октября в частом доме в селе Хрущевка на улице Пролетарская, где нашли тело 26-летнего парня с ножевым ранением. После осмотра, следователи восстановили картину произошедшего и вычислили причастного. Им оказался 30-летний приятель убитого.

По версии следствия, в тот вечер приятели выпивали в компании мужчин. Между пьяными знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один их оппонентов получил удар ножом. Парень истек кровью, а нападавший сбежал.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, подозреваемого задержали и вскоре заключат под стражу. За убийство, оп 105 статье УК, ему грозит до 15 лет.