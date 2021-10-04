Бывшую судью будут судить в Липецке за смертельное ДТП с пешеходом

В Липецке отправится на скамью подсудимых бывшая сотрудница суда, которая сбила насмерть человека. ДТП случилось два года назад, вечером 6 ноября 2019 года. Мировой судья, ныне в отставке, на личном автомобиле сбила на пешеходном переходе без светофора 62-летнюю женщину. Пешеход погибла, дело завели по части 3 статьи 24 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности.

С учетом должности водителя, постановление о привлечение обвиняемой вынес Председатель СК РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей, которую оставив без изменения Верховный суд. А следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, теперь уже судья в отставке в полном объеме признала вину и дала подробные показания. Дело передают в суд.