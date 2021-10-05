Под Липецком женщина угрожала взорвать дом, если ей не дадут отопление

Липчанка из-за отсутствия отопления грозилась взорвать дом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области полицейские задержали женщину, подозреваемую в телефонном терроризме. Неизвестная позвонила на номер "112" и сообщила, что якобы заложила взрывное устройство в многоквартирном доме в Лебедяни. Она угрожала взорвать свой подъезд, если ей не включат отопление.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по указанному адресу выехали экстренные службы. Здание и прилегающую территорию обследовали. К счастью, опасных предметов не обнаружили.

Полицейские установили личность женщины. Ею оказалась ранее судимая 61-летняя жительница Лебедяни. Ее задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Злодейке грозит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей штрафа, либо ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы от 2 до 3 лет. В настоящий момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.