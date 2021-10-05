Данные экспертов: липчане зарабатывают около 42000 рублей

Средняя зарплата в Липецке, по данным экспертов, - 42 тыс. рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты составили рейтинг городов России по уровню зарплат. В него попал и Липецк. Эксперты агентства "РИА Рейтинг" включили в список 100 городов. Они рассчитали соотношение средних зарплат за 1 полугодие 2021 года к стоимости потребительской корзины. Данные о заработке взяли из официальной статистики по крупным и средним предприятиям.

Липецк занял в рейтинге 37 строчку. Специалисты указали среднюю зарплату в 42 тыс. рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года она выросла на 8,3%. В Липецке зарплата эквивалентна 2,77 фиксированным наборам товаров и услуг.

Кстати, соседний Воронеж оказался на 56 строчке. По данным экспертом, средняя зарплата в городе 41,4 тыс. рублей, что на 10,9% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако, соотношение зарплаты и стоимости потребительской корзины ниже, чем в Липецке - 2,54.