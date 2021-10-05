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Общество5 октября 2021 9:38

В департаменте ЖКХ Липецка новый руководитель

На эту должность вновь назначили Евгения Лепекина
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Евгений Лепекин вновь будет руководить департаментом ЖКХ Липецка

Евгений Лепекин вновь будет руководить департаментом ЖКХ Липецка

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В департаменте ЖКХ Липецка новый руководитель. Его возглавил Евгений Лепекин. По данным пресс-службы мэрии, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы города Вадим Негробов.

Новый председатель департамента приступил к работе в этот вторник, 5 октября. Ему предстоит курировать работу департамента ЖКХ и его подведомственных учреждений. Речь идет об управлении капремонта и о муниципальных предприятиях: "Липецкая станция аэрации", "Горэлектросеть", "Липецктеплосеть", "Липецкводоканал", "Ритуальные услуги".

Евгений Лепекин родился в 1977 году в городе Богодухов Харьковской области. Окончил ЛГТУ по специальности "Менеджмент". Первое место работы - завод "Стинол". С 2002 по 2014 год прошел путь от специалиста до замдиректора по продажам в "ЛИМАК". В 2016 году возглавил предприятие "Ритуальные услуги". С сентября 2017 по май 2019 года Евгений Лепекин руководил городским департаментом ЖКХ, а затем вновь вернулся в "Ритуальные услуги".

Напомним, предыдущего председателя департамента Вадима Негробова назначили первым заместителем мэра Липецка. Место оставалось вакантным с 30 сентября. Кстати, начальником предприятия "Ритуальные услуги" стала Юлия Кабанцова.