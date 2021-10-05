Евгений Лепекин вновь будет руководить департаментом ЖКХ Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В департаменте ЖКХ Липецка новый руководитель. Его возглавил Евгений Лепекин. По данным пресс-службы мэрии, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы города Вадим Негробов.

Новый председатель департамента приступил к работе в этот вторник, 5 октября. Ему предстоит курировать работу департамента ЖКХ и его подведомственных учреждений. Речь идет об управлении капремонта и о муниципальных предприятиях: "Липецкая станция аэрации", "Горэлектросеть", "Липецктеплосеть", "Липецкводоканал", "Ритуальные услуги".

Евгений Лепекин родился в 1977 году в городе Богодухов Харьковской области. Окончил ЛГТУ по специальности "Менеджмент". Первое место работы - завод "Стинол". С 2002 по 2014 год прошел путь от специалиста до замдиректора по продажам в "ЛИМАК". В 2016 году возглавил предприятие "Ритуальные услуги". С сентября 2017 по май 2019 года Евгений Лепекин руководил городским департаментом ЖКХ, а затем вновь вернулся в "Ритуальные услуги".

Напомним, предыдущего председателя департамента Вадима Негробова назначили первым заместителем мэра Липецка. Место оставалось вакантным с 30 сентября. Кстати, начальником предприятия "Ритуальные услуги" стала Юлия Кабанцова.