В Липецке "Тойота" сбила 62-летнего мужчину

ДТП в Липецке: иномарка сбила пешехода Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зарегистрировали 3 475 нарушений Правил дорожного движения. Несмотря на опасность, пьяными за руль сели 8 человек. Еще 57 проигнорировали ремни безопасности.

С помощью автоматический комплексов видеофиксации выявили 3 тыс. случаев превышения скорости. Сюда же относятся выезд на встречку и нарушение правил парковки. Произошло 15 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Однако, не всем так повезло.

В минувший понедельник, 4 октября, на улице Садовая в Липецке сбили человека. 43-летний водитель "Тойоты" наехал на 62-летнего мужчину. ДТП случилось вне пешеходного перехода. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, пострадавшего с травмами доставили в больницу. Там ему оказали медицинскую помощь и отправили восстанавливаться домой.