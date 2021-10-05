В Липецке заведующая поликлиники выдавала "липовые" сертификаты о вакцинации против COVID-19

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении заведующей отделением одной из поликлиник города. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Речь идет о "липовых" прививочных сертификатах.

По данным следствия, с декабря 2020 года по сентябрь 2021 липчанка выдавала справки о вакцинации против коронавируса, хотя прививки не ставила. Она вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, за что получала незаконные вознаграждения. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили совместно с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также всех участников коррупционной схемы. Ответственность также грозит лицам, купившим у заведующей сертификаты.