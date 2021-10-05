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Общество5 октября 2021 14:32

В Липецке и области работники скорой помощи получат выплаты

Их размер зависит от занимаемой должности
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Работники скорой помощи в Липецкой области получат новые выплаты

Работники скорой помощи в Липецкой области получат новые выплаты

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области работникам скорой медицинской помощи пообещали новые выплаты. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, губернатор Игорь Артамонов поручил выделить на это средства из областной казны. Выплаты липчане получат в ноябре. Они будут ежемесячными.

Выплаты предусмотрены для работников Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, а также отделений скорой помощи в районных больницах. Врачи получат 25 тыс. рублей, средний медицинский персонал - 20 тыс. рублей, водители автомобилей скорой помощи - 15 тыс. рублей, младший медицинский персонал - 10 тыс. рублей.

Цель этих выплат - сократить дефицит кадров.