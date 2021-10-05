В Липецке убрали незаконную свалку, куда отходы свозили КамАЗами

В Липецке ликвидировать незаконную свалку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в садоводческом товариществе "Машиностроитель" ликвидировали незаконную свалку. Она образовалась еще летом. Неизвестные свозили сюда отходы КамАЗами: строительный мусор, старую мебель, сухие деревья. Тревогу забили местные жители. Они пожаловались на это безобразие в городской департамент развития территории.

Специалисты провели мониторинг, в ходе которого выявили одного из нарушителей - мужчину, который привез машину строительного мусора. Его привлекут к административной ответственности. За подобные нарушения физическим лицам грозит от 1 до 2 тыс. рублей штрафа, а должностным - от 10 до 30 тыс. рублей.

По данным пресс-службы мэрии, убрать свалку помог неравнодушный предприниматель. Чтобы избежать захламления участка, здесь хотят высадить деревья и установить камеры видеонаблюдения.

Напомним, что липчане могут сообщить о незаконных свалках по телефонам: управление Советским округом - 30-94-94; Октябрьским округом – 41-25-05; Правобережным округом – 28-03-90; Левобережным округом – 43-17-20. Либо написать в инстаграм-аккаунт департамента развития территории - @drt_48.