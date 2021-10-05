Липчане собрали для животных зоопарка шесть тонн фруктов и овощей

Нынешняя осень стала рекордной по урожаю для Липецкого зоопарка. В этот период в зверинце проходит традиционная акция «Добрый урожай», во время которой люди могут отдать животным излишки урожая фруктов и овощей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за два месяца в зоопарк привезли более 6 тонн еды. Это яблоки, морковь, арбузы, тыква, кабачки, огурцы, помидоры, кукуруза, капуста, боярышник, и даже банки с медом и вареньем.

– Акция еще не завершилась, но мы уже собрали приличное количество фруктов, овощей и других полезный сладостей, – рассказывает ведущий методист Любовь Бородина. – Пушистым и пернатым обитателям этого хватит на осенний период. Они съедают около 200 килограмм витаминных запасов в день. Важно, что все фрукты и овощи проходят строгий отбор и подпортившиеся ни в коем случае не попадут в рацион животных.

Зоосад продолжает принимать в дар овощи, фрукты, ягоды и варенье.