В среду более 70 улиц Липецка останутся без холодной воды

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 6 октября, в некоторых районах Липецка отключат воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители села Сырское по улице Ленина, 7.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Титова, 3/2, 3/3, 7/2-5, 9/5; Гагарина, 123, 123/2, 123/3, 125/1, 125, 119/1, 119/2, 117а, 117, 113, 115/1-3, 111/2, 111/1, 109, 107/1-3; Терешковой, 4/2, 6/2, 10/1-3. На этот же период времени воду отключат в частном секторе по улицам Сырская, Пролетарская, Буденного, Небесная, Индустриальная, Полярная, Зоологическая, Садовая, Сенная, Смоленская, переулок Рядовой.

Также краны пересохнут в частном секторе по адресам: улицы Матросова, Панфилова, Докучаева, Партизанская, Новоселов, С. Ковалевской, Спартака, Цимлянская, Целинная, Социалистическая, Зеленая, Ватутина, Краснодонская, О. Кошевого, Севастопольская, переулок Сосновый, Театральный, 2-ой Театральный, Парковый, Лесной, 2-ой Лесной, Садовый, 2-ой Садовый, Моторный, Линейный.

Холодную воду отключат по улицам Ярославская, 13, 19; Светлова, 29, 29а, 31, 31а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 12а, 12в, 16, 22, 35, 37; Центральная, 6-12, 14-19, 14а, 20, 21, 21ст.1, 43, 180; Ладыгина, 24, 24а, 33а, 35; Привокзальная, 56, 101; Асфальтная, 33а, 111, 113, 115а; Фруктовая, 25б; Таежная, 12;

В частном секторе: улицы Железногорская, Патриотическая, Бурлакова, Р. Зорге, Постышева, Варшавская, Олимпийская, Привокзальная, Артема, Комсомольская, Таежная, Асфальтная, Фабричная, МПС, Локомотивная, Липецкая, Ладыгина, Бригадная, Череповецкая, Шаумяна, Писарева, Тихая, Светлова, 1-я Лесная, Ярославская, Добровская, Фруктовая, Березовая.

В селе Сырское: улица Ленина, 7, 7/1, а также в частном секторе по улице Ленина.

Более подробная информация об отключениях по телефонам 175 и 236-175.