В Липецке водитель накопил почти 300 штрафов и попался автоинспекторам

В Липецке автоинспекторам случайно попался злостный нарушитель ПДД. «Тойоту» остановили сотрудники ГИБДД на площади Революции для проверки документов. За рулем был 25-летний парень, который, как показала база данных, хронически превышает скорость и не оплачивает штрафы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, всего за два года, с 2019 по настоящий момент, водитель накопил 284 штрафа за превышение скорости. 94 из них так и не оплатил, что карается по административной статье 20.25 КоАП двойным штрафом от неоплаченной суммы, либо до 15 суток ареста. Наказание теперь назначит суд.

Автоинспекторы напоминают липчанам, что штрафы нужно платить вовремя, иначе они обойдутся вдвое дороже.