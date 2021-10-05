Под Липецком археологи нашли в кургане останки людей со следами трепанации черепов

Фото из группы Вконтакте "Археологические исследования"

В Липецкой области исследуют погребение среднедонской катакомбной культуры. Курган эпохи бронзы обнаружили у деревни Волхонские Выселки Чаплыгинского района.

Как сообщили в группе "Археологические исследования", при расчистке погребения специалисты нашли 3 бронзовых пронизки в области головы и груди. Они скручены из миниатюрных листов металла, каждая - чуть больше сантиметра в длину. Там же археологи обнаружили бронзовое кольцо.

Липчане исследовали второе погребение - парное захоронение двух взрослых людей. Их кости были сложены не в анатомическом порядке, а словно их собрали и перезахоронили. Такой тип погребения называют "пакетом". Но на этом еще не все.

- Исследовать скелеты ещё предстоит антропологам, но сейчас можно сказать, что их черепа искусственно деформированы и несут на себе следы трепанаций, - поделились специалисты.

Напомним, что работы проводятся при поддержке гранда Фонда Президентских грантов "Металлургия Липецкого края: от истоков к "Петровскому прорыву".