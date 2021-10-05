Погода в Липецкой области: ночью до 2 градусов мороза

Золотая осень в Липецке: днем около 10 градусов тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 6 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами туман. В темное время суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем в регионе прогреется до 8-13 градусов выше ноля. Ветер восточный 6-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт.ст.

В четверг, 7 октября, погода не особо изменится. Ночью в Липецке термометр покажет +1 градус. Днем синоптики обещают около 10 градусов тепла. В первой половине дня - переменная облачность. После обеда будет ясно. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 5-8 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 767 мм рт.ст.