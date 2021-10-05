Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 18:06

Погода в Липецкой области: ночью до 2 градусов мороза

Днем прогреется до +13 градусов
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Золотая осень в Липецке: днем около 10 градусов тепла

Золотая осень в Липецке: днем около 10 градусов тепла

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 6 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами туман. В темное время суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем в регионе прогреется до 8-13 градусов выше ноля. Ветер восточный 6-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт.ст.

В четверг, 7 октября, погода не особо изменится. Ночью в Липецке термометр покажет +1 градус. Днем синоптики обещают около 10 градусов тепла. В первой половине дня - переменная облачность. После обеда будет ясно. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 5-8 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 767 мм рт.ст.