Водитель «Рено» в Липецке налетел на бордюр и въехал в столб

Водитель "Рено" отделался легкими травмами Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за прошедшие сутки, 5 октября, на дорогах области в ДТП пострадал единственный человек – 43-летний водитель «Рено», который не справился с управлением на улице Яна Берзина.

Авария произошла около 20.00, иномарка сначала налетела на бордюр, а затем впечаталась в фонарный столб. К счастью, обошлось без тяжелых травм – водителю оказали медицинскую помощь и отправили домой.

ДТП без пострадавших за те же сутки зарегистрировали 21. Также автоинспекторы выявили 3428 нарушений ПДД, остановили 11 пьяных водителей и 73 человека с непристегнутыми ремнями безопасности.