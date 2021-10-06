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Происшествия6 октября 2021 10:24

Водитель «Рено» в Липецке налетел на бордюр и въехал в столб

За сутки на дорогах области зарегистрировали 21 ДТП без пострадавших
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Водитель "Рено" отделался легкими травмами

Водитель "Рено" отделался легкими травмами

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за прошедшие сутки, 5 октября, на дорогах области в ДТП пострадал единственный человек – 43-летний водитель «Рено», который не справился с управлением на улице Яна Берзина.

Авария произошла около 20.00, иномарка сначала налетела на бордюр, а затем впечаталась в фонарный столб. К счастью, обошлось без тяжелых травм – водителю оказали медицинскую помощь и отправили домой.

ДТП без пострадавших за те же сутки зарегистрировали 21. Также автоинспекторы выявили 3428 нарушений ПДД, остановили 11 пьяных водителей и 73 человека с непристегнутыми ремнями безопасности.