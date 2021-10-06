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Происшествия6 октября 2021 11:34

В Липецке нашли 10 жертв финансовой пирамиды «Финико» и ищут других

Полиция просит откликнуться в всех, кто имел дело с мошенниками
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке ищут жертв очередной фирмы с выгодными процентами, которая на деле оказалась финансовой пирамидой. Компания «Финико» позиционировала себя, как «автоматизированная система генерации прибыли», но в июне 2021 года Центробанк признал ее пирамидой, а полиция – закрыла. Жертвами стали сотни тысяч людей во многих регионах, которые отдали миллиарды.

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В Липецке ищут жертв финансовой пирамиды "Финико"
В Липецке ищут жертв финансовой пирамиды "Финико"
Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

– «Организаторы компании «Финико» под предлогом инвестирования в электронную валюту похищали денежные средства граждан на российской и зарубежных электронных площадках, активно привлекая новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга», – рассказал начальник СУ УМВД России по Липецку Дмитрий Курченко.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области сообщили, что задержали четверых организаторов, непосредственно на территории региона жертвами аферистов стали 10 человек. Однако полиция считает, что потерпевших может быть намного больше. Поэтому всех, кто имел дело с «Финико» просят обратиться в полицию.