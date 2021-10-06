В Липецке нашли 10 жертв финансовой пирамиды «Финико» и ищут других

В Липецке ищут жертв очередной фирмы с выгодными процентами, которая на деле оказалась финансовой пирамидой. Компания «Финико» позиционировала себя, как «автоматизированная система генерации прибыли», но в июне 2021 года Центробанк признал ее пирамидой, а полиция – закрыла. Жертвами стали сотни тысяч людей во многих регионах, которые отдали миллиарды.

Смотреть видеосюжет В Липецке ищут жертв финансовой пирамиды "Финико"

– «Организаторы компании «Финико» под предлогом инвестирования в электронную валюту похищали денежные средства граждан на российской и зарубежных электронных площадках, активно привлекая новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга», – рассказал начальник СУ УМВД России по Липецку Дмитрий Курченко.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области сообщили, что задержали четверых организаторов, непосредственно на территории региона жертвами аферистов стали 10 человек. Однако полиция считает, что потерпевших может быть намного больше. Поэтому всех, кто имел дело с «Финико» просят обратиться в полицию.