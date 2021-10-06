«Открытие» разобьет скверы в честь учителей

В школах, собравших наибольшее число голосов, «Открытие» создаст зеленые скверы. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» поддерживает желание школьников и их родителей поблагодарить любимых учителей и запускает проект, приуроченный ко Дню учителя. Чтобы поучаствовать в нем, достаточно «поднять руку» - проголосовать за свою школу на сайте проекта. Там же подготовлены открытки с легендарными учительскими фразами. Можно поделиться ими с учителями в соцсетях, добавив теплые пожелания.

В трех школах, которые наберут больше всего голосов, банк разобьет зеленые скверы в подарок учителям. Окружить родную школу красотой — такую возможность оценят все, кто с теплотой вспоминает годы учебы.

Срок проведения акции — с 5 по 24 октября.