Михаил Задорнов поздравил дочернюю страховую компанию с юбилеем

Задорнов подчеркивает: «Для всех российских граждан, для всех нас, конечно, страхование и «Росгосстрах» — это синонимы».

Ровно век назад, 6 октября 1921 года, был подписан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования в нашей стране. День рождения страховой компании традиционно отмечается в России и как День страховщика.

Компанию поздравил президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», председатель Совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов:

- Новой России — всего 30 лет. Для страны это очень маленький возраст. У нас практически нет компаний, которые были бы старше 30 лет. А «Росгосстраху — уже 100! И Это кузница кадров, источник новых продуктов и хранитель страховых традиций на российском финансовом рынке, - подчеркивается в праздничном поздравлении.