Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 14:11

В Липецке ищут нового подрядчика, который доделает аллею на улице Белана за 28,5 млн рублей

Прошлая организация не справилась с обязательствами
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Липецке подрядчик не смог благоустроить аллею на улице Белана. Как сообщили в пресс-службе мэрии, контракт с фирмой расторгли. Теперь городское управление строительства проводит повторные торги. Чиновники ищут организацию, которая завершит работы.

Так, на объекте нужно закончить демонтаж, уложить плитку на пешеходных зонах, прорезиненное покрытие на спортплощадке, заасфальтировать велодорожки, смонтировать оборудование для уличной гимнастики, а также лавочки и урны. Новый подрядчик также должен будет озеленить территорию.

Начальная цена лота - более 28,5 млн рублей. Победителя выберут в середине октября. Тогда же с ним подпишут контракт и он продолжит благоустраивать аллею.