В Липецке ищут нового подрядчика, который доделает аллею на улице Белана за 28,5 млн рублей

В Липецке подрядчик не смог благоустроить аллею на улице Белана. Как сообщили в пресс-службе мэрии, контракт с фирмой расторгли. Теперь городское управление строительства проводит повторные торги. Чиновники ищут организацию, которая завершит работы.

Так, на объекте нужно закончить демонтаж, уложить плитку на пешеходных зонах, прорезиненное покрытие на спортплощадке, заасфальтировать велодорожки, смонтировать оборудование для уличной гимнастики, а также лавочки и урны. Новый подрядчик также должен будет озеленить территорию.

Начальная цена лота - более 28,5 млн рублей. Победителя выберут в середине октября. Тогда же с ним подпишут контракт и он продолжит благоустраивать аллею.