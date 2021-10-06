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Общество6 октября 2021 15:12

Липецкая область получила кредит в 3,6 млрд рублей на строительство сетей, детсадов и поликлиник

Бюджетный займ выдали по сниженной ставке на 15 лет
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липецкой области выдали 3,6 млрд рублей на социальные объекты

Липецкой области выдали 3,6 млрд рублей на социальные объекты

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкой области одобрили инфраструктурный кредит в 3,6 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, бюджетный займ выдается по сниженной ставке на 15 лет. Поддержку оказывают регионам со взвешенной финансовой политикой.

На эти деньги планируют построить социальные объекты и развивать инженерную инфраструктуру. Так, в Липецке хотят построить инженерные сети и коммуникации, детские сады на 240 и 350 мест, поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений для детей, а также возвести корпус к лицею №3 им. К.А. Москаленко.

Также преобразятся города в области. В Ельце на территории микрорайона "Черная слобода" планируют построить магистральные сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения. В Усмани в микрорайоне "Северо-Восточный" - сети водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, детский сад с начальной школой на 68 мест.