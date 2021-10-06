В Липецке на улице Московская отремонтировали теплотрассу за 30,9 млн рублей

В Липецке отремонтировали теплотрассу на улице Московская Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили работы на теплотрассе на улице Московская. Как сообщили в пресс-службе "Квадры", специалисты заменили 440 метров сетей. Они уложили новые современные трубы в ППУ изоляции с повышенным сроком службы. Гарантийный срок - 25 лет.

Ремонтные работы обошлись в немалую сумму. Всего ушло 30,9 млн рублей. Кстати, отремонтированный участок теплотрассы уже ввели в эксплуатацию. По словам главного инженера филиала ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" Виталия Гордеева, реконструкция объекта повысила надежность работы тепловых сетей для тысяч жителей в Юго-западной части Липецка.

Территорию на улице Московская, где проходил ремонт, благоустроят. Работы обещают полностью завершить в ноябре.