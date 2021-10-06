В Липецке 8 классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В школах Липецка к некоторых классах ввели карантин Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту среду, 6 октября, 8 классов из 7 школ Липецка находятся на дистанционном обучении. Как пояснили в городском департаменте образования, это временная мера. В данных классах заболеваемость ОРВИ превысила 20%. Если за неделю ситуация нормализуется, ребят вернут за парты. В департаменте утверждают, что классов, закрытых на карантин из-за заражения коронавирусом, нет.

По данным пресс-службы мэрии, ни одну из 64 липецких школ не закрыли на карантин. На больничном находятся 243 ребенка - менее 1% от общего числа учеников. В детских садах эпидемиологическая ситуация остается стабильной.

Напомним, что родители, опасающиеся за здоровье своего ребенка, могут перевести его на дистанционное обучение. Для этого нужно написать заявление в школу.