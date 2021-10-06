В Липецке женщина ответит за семейное насилие над супругом

В Липецкой области жертвой семейного насилия стал мужчина, который едва не погиб от рук агрессивной супруги. Бытовая драма разыгралась в городе Грязи летом этого года. Все случилось 19 июля, когда 33-летняя дама выпивала вместе с мужем. Между нетрезвыми супругами возник конфликт, в ходе которого, женщина схватила нож и напала на возлюбленного.

Итог – 5 ножевых ранений в области ноги и спины, с повреждением легких. После содеянного дама тут же раскаялась, оказала первую помощь, вызвала скорую и полицию, которой во всем созналась, составив явку с повинной.

Мужчина выжил, вред здоровью оценили, как тяжкий. Жене вменили часть 2 статьи 111 УК. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело с обвинительным заключением передали в суд, даме грозит до 10 лет колонии.