Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 6 октября 2021 года за сутки выше, чем заболевших

За сутки в Липецкой области выписали 339 человек, переболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 6 октября 2021 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали 339 человек. Кстати, это больше, чем количество зараженных за аналогичный период времени. По данным регионального оперштаба, за сутки заболели 255 жителей области.

Наибольшее количество зарегистрировали в Липецке - 162 новых случая. В Грязинском районе - 52. В Липецком районе COVID-19 подтвердился у 12 человек. В Ельце и Елецком районе - у 8. В Чаплыгинском районе заразились 5 местных жителей. В Добровском и Становлянском районах - по 4 заболевших.

Всего в регионе выявили 54 487 случаев новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии выздоровели 47 526 человек. Умерли 1 724 пациента, в том числе 10 за последние сутки. Лечение продолжают 5 237 липчан. Из них 518 находятся в больницах. У 4 719 ковид протекает в легкой форме.