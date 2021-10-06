Голодный котенок разорил киоск фаст-фуда в Липецке

В Липецке котенок съел курицу гриль в киоске фаст-фуда Фото: принтскрин видео.

Котики атакуют несмотря на то, что у них лапки. В Липецке бездомный котенок пробрался в киоск фаст-фуда в Сселках. Маленький разбойник залез на прилавок с продуктами. Продавца внутри не было, поэтому ему никто не мог помешать.

Перед малышом оказались целых две курицы гриль. Недолго думая, котенок вцепился зубами в сочное мясо. Пир бездомного животного, который длился дольше 15 минут, сняли на камеру прохожие. Наевшись, котик просто развернулся и ушел.

- Продавцов на такие условия найти не могут, приходится котов брать на работу, - шутят интернет-пользователи под видео. - Главное чтоб не продали это людям.

Липчане успокоили паникеров, мол, это была санитарная обработка кошачьей слюной. Курица прошла проверку, можно брать.