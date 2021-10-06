В четверг 5 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 7 октября, липчан ожидают очередные отключения. Так, с 10 утра до 3 часов дня в Липецке в селе Косыревка по улице Новая, 21 не будет тепла.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7-13, 11а, 12а, 13а, 15, 15а, 17-23, 17а, 20а, 22а, 24а, владение 24, 21а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16; Циолковского, 10/2, 10/3, 14/1, 14/2; Космонавтов, 64/2, 68, 70/1-3, 80а, 82/4, 94б, 94в.

На этот же период времени краны пересохнут в доме №24 по улице Задорожная. Там будут устранять утечку на водоводе диаметром 200 мм.

В пресс-службе АО "ЛГЭК" сообщили, что воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию можно узнать по телефонам 175 и 236-175.