Этой ночью в Липецкой области до 4 градусов мороза, а днем +12

Ночью в Липецкой области заморозки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 7 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью в регионе от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.

Днем воздух прогреется до 7-12 градусов выше ноля. Синоптики обещают без осадков. Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 766 мм рт.ст.

В пятницу, 8 октября, в Липецке ночью около 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +11 градусов. Ожидается солнечная погода. Ветер восточный 4-6 м/с. Атмосферное давление чуть поднимется и составит 768 мм рт.ст.

День продолжает убывать. В настоящее время его долгота - 11 часов 8 минут. Восход в 6.34. Заходит солнце в 17.42.