Менеджер банка в Липецке оформлял на людей кредитные карты без их ведома

В запутанных махинациях с кредитами пришлось разбираться сотрудникам полиции в Липецке. В ОМВД поступили сразу несколько заявлений от клиентов банка и его представителя. Первые заявили, что с них требуют возврат денег и процентов по кредитам, которые они не брали. Представитель же уверял, что договоры оформлены, средства получены и клиенты должны все вернуть.

Смотреть видеосюжет Мошенник обманул банк на три миллиона рублей

В ходе проверки выяснилось, что правы и те и другие. Как выяснилось, банк и его клиенты стали жертвами одних и тех же аферистов – 26-летнего менеджера и его 34-летней сообщницы. По данным полиции, молодой человек оформлял кредиты и кредитные карты на людей без их ведома. Копии паспортов и прочих документов поставляла подельница, которая оказывала людям услуги по трудоустройству. Далее аферисты получали кредитные карты, с которых снимали наличные через банкомат. Таким путем мошенники набрали более трех миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 – мошенничество. Расследование только началось и полиция не исключает, что парочка могла быть причастны и к другим походим преступлениям.