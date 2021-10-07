В ДТП с двумя автобусами в Липецке пострадала несовершеннолетняя пассажирка

В ДТП с автобусами пострадала пассажирка Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Два пассажирских автобуса «Волгобас» столкнулись в Липецке на улице Водопьянова. Авария на маршрутах произошла 6 октября около 10 утра. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка одного из автобусов. Травмы оказались не тяжелыми, девушке оказали помощь и отпустили.

А в Измалковском районе девушка сбила насмерть пешехода. Все случилось около 19.00 на трассе Измалково – Сухой Семенек, где шел по краю проезжей части 55-летний мужчина. Пешехода не заметила и задела 27-летняя девушка, ехавшая на «Тойоте» в попутном направлении. Мужчина погиб на месте. Как сообщает ГИБДД региона, на вещах пешехода не было светоотражающих элементов.

ДТП без пострадавших на дорогах Липецкой области за те же сутки зарегистрировали 18.