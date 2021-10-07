«Открытие» улучшает взаимодействие с Бюро кредитных историй

Внедренное решение позволит банку повысить качество сервиса.

«Контроль Кредитных Историй» консолидирует все данные заемщиков банка и позволяет осуществлять форматирование и проверку их корректности, а также отправку в разные бюро кредитных историй и последующий анализ ответной информации. Помимо повышения качество сервиса, также сократится время отправки сведений в БКИ с 5 до 2 рабочих дней.

- Проект разработан и внедрен собственными ресурсами банка на целевой платформе Java в связке с базой данных Oracle. «In-house» разработка позволит нам в будущем оперативно и гибко изменять процедуры взаимодействия с Бюро кредитных историй, - сообщил Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента разработки учетных и аналитических систем ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

- Предварительно мы определили задачи, точки роста системы и интеграционную архитектуру целевого решения. Ведь банк взаимодействует с несколькими БКИ и форматы предоставления данных у каждого бюро уникальны. Решение позволяет увеличить долю автоматических контрольных и корректирующих процедур, предшествующих отправке сведений, – рассказал Алексей Шкунов, вице-президент, директор департамента проверки клиентов банка «Открытие».