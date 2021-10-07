Под Липецком в пруду нашли машину с телом внутри

Трагедия произошла в Тербунском районе Липецкой области. Там в селе Синий Камень утром 6 октября нашли в пруду автомобиль. Машину из воды вытаскивали спасатели. При извлечении, в салоне обнаружили тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, тело передали полиции, обстоятельства произошедшего и причина гибели человека выясняются.

Еще одно ЧП с автомобилем зарегистрировали в тот же день селе Елецкое Липецкого районе. «Хендай» загорелся на улице Усманская. С огнем боролись сотрудники одного отделения пожарной части и добровольцы. В результате пожара сгорела панель приборов и салон автомобиля, люди не пострадали.

Всего за сутки в Липецкой области зарегистрировали 12 пожаров.