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Происшествия7 октября 2021 13:09

Под Липецком в пруду нашли машину с телом внутри

Подробности ЧП в Тербунском районе выясняются
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Трагедия произошла в Тербунском районе Липецкой области. Там в селе Синий Камень утром 6 октября нашли в пруду автомобиль. Машину из воды вытаскивали спасатели. При извлечении, в салоне обнаружили тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, тело передали полиции, обстоятельства произошедшего и причина гибели человека выясняются.

Еще одно ЧП с автомобилем зарегистрировали в тот же день селе Елецкое Липецкого районе. «Хендай» загорелся на улице Усманская. С огнем боролись сотрудники одного отделения пожарной части и добровольцы. В результате пожара сгорела панель приборов и салон автомобиля, люди не пострадали.

Всего за сутки в Липецкой области зарегистрировали 12 пожаров.