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Общество7 октября 2021 14:01

Липчанин выплатил долг по алиментам в 455000 рублей, лишь бы не остаться пешеходом

Липецкие судебные приставы запретили мужчине садиться за руль
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липчанин задолжал по алиментам 455 тыс. рублей

Липчанин задолжал по алиментам 455 тыс. рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Очередной горе-отец попал под внимание липецких судебных приставов. В Чаплыгинском районном отделении регионального УФССП России находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По данным пресс-службы областного УФССП, липчанин долгое время тянул с обязательствами. В итоге он задолжал 455 тыс. рублей. Чтобы побудить мужчину выплатить деньги собственному ребенку, судебный пристав ограничил его в праве управления машиной. То есть чтобы сесть за руль, липчанину нужно было погасить задолженность. Собственно, что он и сделал.

Житель Липецкой области каким-то чудом нашел нужную сумму, которую он не мог собрать раньше. Он полностью погасил долг по алиментам.