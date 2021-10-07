Липчанку обворовали во время шопинга в Воронеже

Жительница Липецка обворовали в одном из магазинов Воронежа. 39-летняя липчанка с супругом отправились за покупками в сетевой магазин одежды на улице Кольцевая. Выбирая товар, дама попросила мужа подержать мешавший в руках клатч. Мужчина положил сумочку на прилавок и отвлекся на супругу, чем и воспользовались воры. Через пару минут клатча уже не было, вместе с ним пропали около 40 000 рублей.

После заявления, воровку вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области, подозреваемой оказалась 43-летняя женщина. Воровка уже во всем созналась, чужую сумочку и деньги у нее забрали. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража. Женщине грозит до 5 лет.