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Происшествия7 октября 2021 16:02

Металлоломщики в Липецке решили «заработать» на краже железных ворот с гаражей

Ворота сняли с петель погрузили на машину и сдали в скупку
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали металлоломщиков, которые решили обогатиться, разоряя владельцев гаражей. Заявление о краже поступило в полицию 4 октября от 38-летнего владельца гаража, у которого пропали железные ворота. Сумму ущерба оценили в 6300 рублей.

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Металлоломщики украли с гаража ворота
Металлоломщики украли с гаража ворота
Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Вскоре вычислили и предприимчивых ребят. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемыми оказались два безработных 25-летних жителя города. Одни из них признался, что ворота сняли с петель с помощью лома, подогнали машину, погрузили и отвезли в пункт приема металлолома.

Весь процесс записала уличная камера наблюдения. Вырученные деньги воришки успели потратить. Теперь обоим грозит по 5 лет за кражу.