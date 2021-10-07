Металлоломщики в Липецке решили «заработать» на краже железных ворот с гаражей

В Липецке поймали металлоломщиков, которые решили обогатиться, разоряя владельцев гаражей. Заявление о краже поступило в полицию 4 октября от 38-летнего владельца гаража, у которого пропали железные ворота. Сумму ущерба оценили в 6300 рублей.

Смотреть видеосюжет Металлоломщики украли с гаража ворота

Вскоре вычислили и предприимчивых ребят. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемыми оказались два безработных 25-летних жителя города. Одни из них признался, что ворота сняли с петель с помощью лома, подогнали машину, погрузили и отвезли в пункт приема металлолома.

Весь процесс записала уличная камера наблюдения. Вырученные деньги воришки успели потратить. Теперь обоим грозит по 5 лет за кражу.