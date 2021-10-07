Липецкие врачи будут приходить на вызов с экспресс-тестами на коронавирус

Липецкие врачи буду приходить домой к пациентам с экспресс-тестами на коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области усиливают меры по борьбе с коронавирусом. На работу в поликлиники вышли 272 студента медколледжей региона и вузов ЦФО. Еще 35 старшекурсников медколледжей Липецка и Ельца отправили в службу скорой помощи. Кстати, в ближайшее время на линию выйдут 19 новых машин скорой помощи. Специалисты областного управления здравоохранения перераспределяют персонал поликлиник и больниц, чтобы усилить участковую службу на местах.

По данным пресс-службы региональной администрации, закупили лекарства для амбулаторных больных. Пациенты получат их бесплатно. Средства взяли из областной казны. Также 23 млн рублей получили из федерального бюджета.

Фонд инфекционных госпиталей в регионе увеличили до 2 500 коек. В настоящее время там лечатся около 2 000 липчан. Инфекционный госпиталь на 100 мест откроют на базе Данковской ЦРБ на следующей неделе. При необходимости ковидных больных примут в инфекционном отделении Усманской больницы. Тогда в регионе будет порядка 2 700 коек.

Также за счет средств областного бюджета закупят 20 тыс. экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Эти тесты получат липчане с симптомами ОРВИ, вызвавшие на дом врача. Жители региона смогут в течение часа узнать, есть ли у них COVID-19.