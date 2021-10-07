В Липецке поженились 3008 пар: в 5 раз больше, чем в прошлом году Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году липчане стали чаще жениться. Свои отношения зарегистрировали 3 008 пар Липецка. В 2020 году эта цифра была намного ниже - лишь 586 возлюбленных связали себя узами брака. Но выросло и количество разводов - 1 961 против прошлогодних 1 710.

Как сообщили в управлении ЗАГС, в этом году липчане стали чаще обращаться, чтобы изменить имя или фамилию. Специалисты составили 202 актовых записи, в то время как в 2020 году ФИО поменяли только 158 человек. В ЗАГС уточнили, что на статистику повлияло растущее количество браков.

Кстати, за 9 месяцев в Липецке на свет появилось 3 672 малыша. К сожалению, это на 33 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Популярные имена девочек среди липчан - София, Анна, Мария. Мальчиков - Александр, Артем, Дмитрий. Родители также давали новорожденным редкие имена, например, Елисей, Назар Тимофей, Ариадна, Златослава.