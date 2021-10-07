В пятницу в Липецке солнечно и до +13 градусов

В Липецке до +10 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 8 октября, в Липецкой области переменная облачность. Синоптики обещают без дождей. По данным Росгидрометцентра, ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до 8-13 градусов выше ноля. Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление без изменений - 766 мм рт.ст.

В субботу, 9 октября, в Липецке ожидается ясная погода. Ночью около 0 градусов. Днем в областном центре относительно тепло. Столбик термометра покажет +10 градусов. Ветер практически не побеспокоит липчан. С утра прогнозируют штиль, а затем ветер переменных направлений 4-5 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 763 мм рт.ст.