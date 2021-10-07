Двое детей без теплой одежды пропали из реабилитационного центра под Липецком

Пропали дети Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Мальчик и девочка школьного возраста пропали в Липецкой области этим вечером, 7 октября. 14-летняя Ярослава и 11-летний Дмитрий Игнатовы ушли около 18.00 из реабилитационного центра «Краснинский СРЦ» в селе Красное. С тех пор из никто не видел.

Приметы детей

Ярослава Игнатова: на вид 14 лет, рост 165 см. Была одета в свитер, штаны и сланцы.

Дмитрий Игнатов: на вид 11 лет. Одет был тоже в свитер, штаны и сланцы.

Дети ушли без теплой одежды, а температура воздуха в Липецкой области ночью ожидается до +2 градусов.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по региону, на месте работают сотрудники полиции, проводится комплекс мероприятий с привлечением волонтеров. Просьба ко всем, кто знает, где могут находиться дети, видел их после удода или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об это по телефонам: волонтеры – 8(4742)37-88-77, 8-905-681-05-18; полиция и служба спасения – 02, 102 или 112.