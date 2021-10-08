Мошенница продала липчанам несуществующие льготные путевки в Сочи на 260000 рублей

Мошенница продала липчанам льготные путевки в Сочи, но моря они так и не увидели Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины. Ее обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

По данным пресс-службы регионального УМВД России, с 18 по 31 мая этого года липчанка, представляясь сотрудником соцучреждения области, предлагала клиентам льготные санаторно-курортные путевки в Сочи. Чтобы все выглядело правдиво, негодяйка просила у людей направить ей документы, якобы для оформления путевок. Но единственное, что делала мошенница - это забирала деньги. Так, она получила 266 320 рублей, которые потратила на личные нужды.

Накануне дней выездов женщина придумывала отговорки, почему клиенты не смогут отправиться на отдых. А порой и вовсе игнорировала их звонки. Потерпевшими признали 7 человек. Кстати, липчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные деяния. В прошлый раз ее приговорили к условному лишению свободы на 1,5 года.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мошеннице грозит до 6 лет тюрьмы.