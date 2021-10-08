Под Липецком ВАЗ врезался в КамАЗ: пострадал водитель легковушки

ВАЗ и КамАЗ попали в ДТП в Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 7 октября, в Липецке сбили человека. Вечером на улице Передельческой 33-летний водитель "Форда" наехал на 57-летнего мужчину. Авария произошла вне пешеходного перехода. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, пострадавшего госпитализировали.

В тот же день в Становлянском районе ВАЗ-2114 врезался в КамАЗ, который ехал впереди. 33-летний мужчина за рулем отечественной машины получил травмы.

В Добринском районе на трассе Воронеж-Тамбов столкнулись "Шевроле" и грузовик МАН. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда. Пострадал 35-летний водитель иномарки. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 2 447 нарушений Правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели 11 водителей. Еще 78 человек не пристегнулись. Автомобилисты 2 тыс. раз превысили скорость.