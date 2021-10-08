В Липецке у уличных торговцев отобрали арбузы и дыни

В Липецке торговали арбузами и дынями без документов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 7 октября, специалисты регионального управления потребрынка вышли в рейд по Липецку. Они искали места стихийной торговли. Несанкционированные точки продажи выявили на Воронежском и Лебедянском шоссе, У дома №72 по проспекту Победы и дома №2 по улице Стаханова.

Как сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики, по этим адресам продавали арбузы и дыни. Но у продавцов не оказалось документов, которые бы подтвердили легальность происхождения товаров. Кроме того, они торговали вне розничных рынков.

В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по ст.6.2 КоАП РФ Липецкой области "Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест". Предпринимателям грозит предупреждение или штраф от 1 до 3,5 тыс. рублей. За повторное правонарушение предусмотрен штраф от 3,5 до 5 тыс. рублей. Арбузы и дыни изъяли и отправили на склад.