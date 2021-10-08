В Липецке и области автоинспекторы проверят таксистов

На следующей неделе автоинспекторы будут проверять таксистов в Липецке и области. Мероприятие пройдет совместно с представителями регионального управления дорог и транспорта и городского департамента транспорта.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, рейды запланированы на 11 и 12 октября. Специалисты проверят, как водители такси соблюдают Правила дорожного движения, есть ли у них разрешительные документы, а также незаконно установленные опознавательные фонари и цветографические схемы. С помощью приборов проверят техническое состояние машин.

Кроме того, у водителей должны быть путевые листы с отметками механика и медработника о прохождении предрейсового осмотра, разрешение на право перевозок пассажиров и багажа, детские кресла.

Кстати, таксистам, которые не оплатили штрафы за нарушение ПДД, придется раскошелиться в двойном размере.