В субботу жители 4 улиц Липецка останутся без холодной воды

В субботу, 9 октября, в некоторых районах Липецка ожидается отключение холодной воды. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Студенческая, 6, 9; Ленинградская, 18. Там планируются ремонтные работы. На улице Ленинградская специалисты устранят утечку на водопроводе диаметром 100 мм, а также заменят запорную арматуру.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Меркулова, 37, 39, 39а, 41, 45, 47, 49; проспект 60 лет СССР, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21. Причина отключения воды аналогичная. На проспекте 60 лет СССР произошла утечка на водоводе диаметром 100 мм.

Воду подвезут по заявкам липчан. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.