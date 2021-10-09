Сотрудники СОБР Росгвардии Липецкой области отмечают профессиональный праздник Фото: Предоставлено Росгвардией

Липецкие сотрудники Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии отмечают профессиональный праздник. В этом году подразделениям СОБР исполнилось 29 лет с момента образования. СОБР Росгвардии – это универсальные боевые единицы, способные выполнить самые ответственные задачи в любых условиях обстановки.

За плечами разных поколений сотрудников СОБР десятки тысяч блестяще проведённых боевых операций и специальных мероприятий, нередко – с риском для жизни. С 2016 года специальные отряды быстрого реагирования включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В настоящее время сотрудники СОБР Росгвардии продолжают выполнять задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом, участвуют в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-разыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на Росгвардию.

В регионе Специальный отряд быстрого реагирования создан в 1993 году. С 2016 года является структурным подразделением Управления Росгвардии по Липецкой области. В составе Росгвардии сотрудники липецкого СОБР выполнили более 600 специальных задач, в том числе спецопераций по задержанию вооружённых и особо опасных преступников, пресечению деятельности преступных групп. Задержано свыше 400 лиц, подозреваемых в совершении преступных деяний. Изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывоопасные предметы, наркотические вещества, а также денежные средства, находящиеся в незаконном обороте.